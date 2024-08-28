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Регион
28 августа, 16:04

Начало конца: Аналитик заявил о прохождении критической точки в украинском конфликте

Аналитик Меркурис считает, что конфликт на Украине достиг критической точки

Конфликт на Украине достиг критической точки, и дальнейшее развитие событий не сулит ничего хорошего для ВСУ. Уверенность в этом выразил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

По словам эксперта, против Киева сейчас играет всё: и ситуация на фронте, и в экономике, и в общественно-политической жизни страны.

«Мы сейчас достигли точки, когда ухудшение будет лишь ускоряться, накапливаться и усугубляться», — полагает Меркурис.

Ранее Меркурис заявил о просчёте ВСУ в Курской области, вспомнив цитату Наполеона. По его словам, украинские военные в курском приграничье сами себя истощают, не следует им мешать. Меркурис добавил, что атака на российские территории обошлась ВСУ дорогой ценой. Эксперт уверен: скоро украинские военные потерпят поражение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Алексей Берковиц
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