Конфликт на Украине достиг критической точки, и дальнейшее развитие событий не сулит ничего хорошего для ВСУ. Уверенность в этом выразил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

По словам эксперта, против Киева сейчас играет всё: и ситуация на фронте, и в экономике, и в общественно-политической жизни страны.