Начало конца: Аналитик заявил о прохождении критической точки в украинском конфликте
Аналитик Меркурис считает, что конфликт на Украине достиг критической точки
Конфликт на Украине достиг критической точки, и дальнейшее развитие событий не сулит ничего хорошего для ВСУ. Уверенность в этом выразил британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.
По словам эксперта, против Киева сейчас играет всё: и ситуация на фронте, и в экономике, и в общественно-политической жизни страны.
«Мы сейчас достигли точки, когда ухудшение будет лишь ускоряться, накапливаться и усугубляться», — полагает Меркурис.
Ранее Меркурис заявил о просчёте ВСУ в Курской области, вспомнив цитату Наполеона. По его словам, украинские военные в курском приграничье сами себя истощают, не следует им мешать. Меркурис добавил, что атака на российские территории обошлась ВСУ дорогой ценой. Эксперт уверен: скоро украинские военные потерпят поражение.
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