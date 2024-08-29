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28 августа, 23:53

Москвичи до 4 сентября смогут увидеть МКС, но в определённой стороне

В московском планетарии рассказали, что МКС можно увидеть в небе до 4 сентября

Международная космическая станция. Обложка © Wikipedia

Международная космическая станция. Обложка © Wikipedia

Жителям и гостям Москвы предоставилась уникальная возможность наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию. С Земли она похожа на большую яркую звезду, рассказали «Москве 24» в пресс-службе столичного планетария.

Специалисты пояснили, что МКС совершает один виток вокруг планеты примерно раз в полтора часа. Поэтому увидев один пролёт станции, спустя некоторое время будет доступен и другой в этой же точке на небе. С Земли МКС можно будет наблюдать вплоть до 4 сентября.

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Например, 29 августа станция будет пролетать над южным горизонтом Москвы и взор на неё откроется с 03:10 до 03:13 и с 04:43 до 04:49. Чтобы не пропустить это зрелище, надо заранее подготовиться к наблюдению найти открытый южный горизонт и сориентироваться по сторонам света. Несмотря на то, что пролёт МКС длиться всего 3-7 минут, не увидеть её на ясном небе невозможно.

Ранее астрономы рассказали, как скоро мы увидим первый в истории искусственный звездопад — поток падающих осколков астероида Диморф. 26 сентября 2022 года в него на скорости 22 тысячи километров в час целенаправленно врезался космический аппарат весом в полтонны. Смысл этой бомбардировки был в том, чтобы научиться в будущем защищать Землю от опасных астероидов — перенаправлять их таким ударом прочь от планеты. По расчётам учёных, обломки Диморфа достигнут окрестностей Земли примерно через семь лет, если какие-то из них за секунду преодолевают примерно полтора километра.

Алёна Зиновьева
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