Москвичи до 4 сентября смогут увидеть МКС, но в определённой стороне

Жителям и гостям Москвы предоставилась уникальная возможность наблюдать в ночном небе Международную космическую станцию. С Земли она похожа на большую яркую звезду, рассказали «Москве 24» в пресс-службе столичного планетария.

Специалисты пояснили, что МКС совершает один виток вокруг планеты примерно раз в полтора часа. Поэтому увидев один пролёт станции, спустя некоторое время будет доступен и другой в этой же точке на небе. С Земли МКС можно будет наблюдать вплоть до 4 сентября.

Например, 29 августа станция будет пролетать над южным горизонтом Москвы и взор на неё откроется с 03:10 до 03:13 и с 04:43 до 04:49. Чтобы не пропустить это зрелище, надо заранее подготовиться к наблюдению найти открытый южный горизонт и сориентироваться по сторонам света. Несмотря на то, что пролёт МКС длиться всего 3-7 минут, не увидеть её на ясном небе невозможно.