"Крымэнерго": Алушта и несколько крымских сёл остались без света

Алушта и несколько расположенных в муниципалитете сёл остались без света из-за аварии, сейчас идут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

«Аварийное отключение. Населённые пункты: Алушта, Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Работает аварийная бригада» , — написали в телеграм-канале компании.

По предварительным данным, электроснабжение восстановят через три часа.