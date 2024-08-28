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28 августа, 16:22

"Крымэнерго": Алушта и несколько крымских сёл остались без света

Алушта и несколько расположенных в муниципалитете сёл остались без света из-за аварии, сейчас идут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

«Аварийное отключение. Населённые пункты: Алушта, Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Работает аварийная бригада» , — написали в телеграм-канале компании.

По предварительным данным, электроснабжение восстановят через три часа.

В Подольске восстановили подачу электричества после аварии в семи котельных
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Ранее в Севастополе наблюдался сбой в подаче электроэнергии. По словам губернатора Михаила Развожаева, это произошло из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы. Через несколько часов ситуацию исправили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

Александра Мышляева
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