Львова-Белова рассказала о помощи своих приёмных детей кровным родителям
Львова-Белова рассказала, что её приемные дети помогают кровным родителям
Уполномоченный при президенте РФ по делам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о том, как её приёмные дети поддерживают своих кровных родителей, оказывают им помощь и волнуются за них. Личной историей она поделилась во время пресс-конференции в Саратове.
«Наша основная задача <...> чтобы дети были в семье, в приоритете у нас — кровная семья. Потому что кровных родителей никто никогда не заменит. Я даже как приёмная мама могу сказать: сколько бы я не любила своих приёмных детей, они всё равно смотрят в сторону своих родных кровных родителей, помогают им, деньги туда относят и всячески за них переживают. Проще сохранить [кровную семью]», — заявила омбудсмен.
По информации за 2020 год в семье Львовой-Беловой и её супруга — священника Павла Когельмана было 17 детей. Из них: пять — кровные, четверо — приёмные и восемь — опекаемые. В 2022 она рассказала, что берёт под опеку подростка из Донбасса. В биографии на её личном сайте значится, что она занимается воспитанием десятерых детей.
Ранее Львова-Белова сообщила о завершении изучения первых 500 личных дел детей в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Она пояснила, что при анализе основное внимание уделяют обстоятельствам и причинам того, как ребёнок оказался в учреждениях для сирот. Также изучаются сведения о его родителях, оказанных семье мерах поддержки и планах по восстановлению кровной семьи и связи с родными.