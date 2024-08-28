Львова-Белова рассказала о помощи своих приёмных детей кровным родителям

Уполномоченный при президенте РФ по делам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о том, как её приёмные дети поддерживают своих кровных родителей, оказывают им помощь и волнуются за них. Личной историей она поделилась во время пресс-конференции в Саратове.

«Наша основная задача <...> чтобы дети были в семье, в приоритете у нас — кровная семья. Потому что кровных родителей никто никогда не заменит. Я даже как приёмная мама могу сказать: сколько бы я не любила своих приёмных детей, они всё равно смотрят в сторону своих родных кровных родителей, помогают им, деньги туда относят и всячески за них переживают. Проще сохранить [кровную семью]», — заявила омбудсмен.

По информации за 2020 год в семье Львовой-Беловой и её супруга — священника Павла Когельмана было 17 детей. Из них: пять — кровные, четверо — приёмные и восемь — опекаемые. В 2022 она рассказала, что берёт под опеку подростка из Донбасса. В биографии на её личном сайте значится, что она занимается воспитанием десятерых детей.