Львова-Белова назвала удары ВСУ по Курской области актами устрашения и вспомнила про Мариуполь
Львова-Белова обратилась к миру и потребовала дать оценку ситуации под Курском
Безгрешное убийство беззащитных людей, детей, женщин — это прямой показатель украинского режима, который до сих пор демонстрирует свою террористическую сущность, атакуя Курскую область. Удары со стороны ВСУ — не что иное, как акт устрашения России, заявила уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность. Так же, как это было в Мариуполе, когда детям стреляли в спины, не давая выехать с родителями из оккупированного города", — сказала она.
Львова-Белова заявила, что просто закрыть глаза и отпустить данную ситуация невозможно. По её мнению, ВСУ продолжают атаку по обычным территориям, где даже нет военных объектов. Тем самым, Украина "снова и снова совершает преступления против мирного населения".
"Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", — сказала омбудсмен.
Мария Львова-Белова также сообщила, что совместно с фондом "Страна для детей" она открыла срочный сбор гуманитарной помощи. Вся поддержка будет направлена детям и семьям с детьми, которых экстренно переселили в пункты временного размещения.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются до сих пор. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы врага. По последним данным, пострадавшими числятся 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В СПЧ хотят потребовать от международных органов признать террором нападение ВСУ на регион.
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