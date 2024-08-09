Львова-Белова назвала удары ВСУ по Курской области актами устрашения и вспомнила про Мариуполь

Безгрешное убийство беззащитных людей, детей, женщин — это прямой показатель украинского режима, который до сих пор демонстрирует свою террористическую сущность, атакуя Курскую область. Удары со стороны ВСУ — не что иное, как акт устрашения России, заявила уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность. Так же, как это было в Мариуполе, когда детям стреляли в спины, не давая выехать с родителями из оккупированного города", — сказала она.

Львова-Белова заявила, что просто закрыть глаза и отпустить данную ситуация невозможно. По её мнению, ВСУ продолжают атаку по обычным территориям, где даже нет военных объектов. Тем самым, Украина "снова и снова совершает преступления против мирного населения".

"Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", — сказала омбудсмен.