СПЧ потребует от международных органов признать террором нападение ВСУ на Курск

"Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области", — сказал Фадеев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что признать действия терроризмом как минимум можно из-за многочисленных жертв среди мирного населения. Фадеев заявил, что бойцы ВСУ совершают преднамеренные убийства простых людей, в том числе женщин и детей. По его словам, идёт "охота" за гражданскими авто, поэтому простые граждане не могут покинуть регион, в котором на данный момент не безопасно. Он также напомнил о хладнокровном убийстве беременной женщины на глазах её семьи и атаку на храмы.