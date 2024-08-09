СПЧ потребует от международных органов признать террором нападение ВСУ на Курск
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев готовит обращение в международные органы с требованием признать действия ВСУ в Курской области терроризмом.
"Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области", — сказал Фадеев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что признать действия терроризмом как минимум можно из-за многочисленных жертв среди мирного населения. Фадеев заявил, что бойцы ВСУ совершают преднамеренные убийства простых людей, в том числе женщин и детей. По его словам, идёт "охота" за гражданскими авто, поэтому простые граждане не могут покинуть регион, в котором на данный момент не безопасно. Он также напомнил о хладнокровном убийстве беременной женщины на глазах её семьи и атаку на храмы.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются до сих пор. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы врага. По последним данным, пострадавшими числятся 66 человек, в том числе 9 детей. Кроме того, зверства киевского режима унесли жизнь беременной женщины — солдаты расстреляли её в упор 7 августа. Всё произошло возле трассы в Суджанском районе Курской области. ВСУшник выскочил из кустов и открыл огонь по машинам мирных жителей, которые пытались выехать из опасной местности.
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