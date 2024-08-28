Самарскую художницу обвиняют в изготовлении СВУ для украинских спецслужб

Художнице из Самары Ирине Измайловой предъявили обвинение в госизмене и изготовлении взрывчатых веществ для спецслужб Украины, ей грозит до 25 лет тюрьмы. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Евгения Рыжкова.

По её словам, в 2022 подсудимая отдыхала в Кишинёве. Там она познакомилась с людьми, связанными со спецслужбами, которые начали угрожать расправой над родственниками художницы, живущими на Украине. Они заставили её изготовить взрывчатые вещества, однако дальнейших рекомендаций не дали. Измайлова собрала бомбу дома, но поняв, куда всё идёт, уничтожила взрывное устройство. В августе 2023 следователи изъяли стол, на котором она изготавливала СВУ, и обнаружили на нём 0,25 грамма взрывчатки.

«Возбудили дело об изготовлении взрывчатых веществ. Вину она в этой части признала. (Позже) было возбуждено дело о госизмене, в августе было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ», — сообщила адвокат.

Рыжкова отметила, что Измайлова не признаёт вину по двум новым статьям. В УФСБ по Самарской области информацию по данному делу не комментируют.

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