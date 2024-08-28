Ушла вслед за матерью: СМИ раскрыли трагическую причину смерти сестры Мэрайи Кэри
The Sun: Сестра Мэрайи Кэри Элисон свела счёты с жизнью, узнав о смерти матери
Элисон Кэри. Обложка © X / JesusChris87425
Сестра певицы Мэрайи Кэри, 63-летняя Элисон наложила на себя руки в хосписе, когда узнала о смерти своей матери. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Погибшая лежала в учреждении для поддержки умирающих из-за болезни внутренних органов. Вести о смерти мамы окончательно лишили её воли к жизни.
«Под жёсткой внешностью Элисон была очень умным, теплым и чувствительным человеком. Я знаю её девять лет как друга и последние месяцы как человек, ухаживающий за больным. Мне будет её очень не хватать. Прощай, Элисон», — поделился с изданием друг покойной.
Напомним, что на днях Мэрайя Кэри дала интервью, в котором рассказала о том, как её сестра Элисон и мама Патриция ушли из жизни в один день. Убитая горем артистка по понятным причинам не стала вдаваться в детали семейной трагедии.