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28 августа, 17:33

Ушла вслед за матерью: СМИ раскрыли трагическую причину смерти сестры Мэрайи Кэри

The Sun: Сестра Мэрайи Кэри Элисон свела счёты с жизнью, узнав о смерти матери

Элисон Кэри. Обложка © X / JesusChris87425

Элисон Кэри. Обложка © X / JesusChris87425

Сестра певицы Мэрайи Кэри, 63-летняя Элисон наложила на себя руки в хосписе, когда узнала о смерти своей матери. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Погибшая лежала в учреждении для поддержки умирающих из-за болезни внутренних органов. Вести о смерти мамы окончательно лишили её воли к жизни.

«Под жёсткой внешностью Элисон была очень умным, теплым и чувствительным человеком. Я знаю её девять лет как друга и последние месяцы как человек, ухаживающий за больным. Мне будет её очень не хватать. Прощай, Элисон»,поделился с изданием друг покойной.

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Напомним, что на днях Мэрайя Кэри дала интервью, в котором рассказала о том, как её сестра Элисон и мама Патриция ушли из жизни в один день. Убитая горем артистка по понятным причинам не стала вдаваться в детали семейной трагедии.

Юрий Лысенко
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