Ушла вслед за матерью: СМИ раскрыли трагическую причину смерти сестры Мэрайи Кэри

Сестра певицы Мэрайи Кэри, 63-летняя Элисон наложила на себя руки в хосписе, когда узнала о смерти своей матери. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Погибшая лежала в учреждении для поддержки умирающих из-за болезни внутренних органов. Вести о смерти мамы окончательно лишили её воли к жизни.

«Под жёсткой внешностью Элисон была очень умным, теплым и чувствительным человеком. Я знаю её девять лет как друга и последние месяцы как человек, ухаживающий за больным. Мне будет её очень не хватать. Прощай, Элисон», — поделился с изданием друг покойной.