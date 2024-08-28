Более 800 городов присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов"

Более 800 населённых пунктов России присоединились к благотворительной акции "Дети вместо цветов", которая приурочена ко Дню знаний. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

«С нами уже 835 городов из самых разных уголков России; 6296 регистраций от отдельных участников, классов и даже целых школ; больше 181 400 учеников теперь знают о том, что помочь может каждый; более 8380 учителей выбрали один букет от класса и помощь детям», — отмечается на сайте.

Суть акции состоит в том, что учителю 1 сентября дарят один букет от всего класса. Сэкономленные деньги отправляется в фонд, который помогает тяжелобольным детям. Там отметили, что на 25 000 рублей (примерно столько экономят родители всего класса) можно купить аккумулятор для портативного аспиратора «Медела», который помогает выводить лишнюю мокроту, чтобы ребёнок мог дышать.