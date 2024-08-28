Бойцы ВС РФ захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ в курском приграничье

Бойцы ВС РФ в результате сражения в курском приграничье захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

«8 или 9 августа мне [флаг] отдал командир штурмовой роты, они зачищали населённый пункт, где высадились украинские военные. Они их уничтожили и захватили флаг», — объяснил российский военный в беседе с ТАСС, в распоряжении агентства есть видео со знаменем вражеского подразделения.