Бойцы ВС РФ захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ в курском приграничье
Бойцы ВС РФ в результате сражения в курском приграничье захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.
«8 или 9 августа мне [флаг] отдал командир штурмовой роты, они зачищали населённый пункт, где высадились украинские военные. Они их уничтожили и захватили флаг», — объяснил российский военный в беседе с ТАСС, в распоряжении агентства есть видео со знаменем вражеского подразделения.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры допроса пленного бойца ВСУ Дмитрия Лабунского, который признался, что командование ВСУ распорядилось стрелять по гражданским, не подчиняющимся требованиям украинских военных. Сам он утверждает, что был простым военным водителем, да и машину ему выдали практически непригодную к эксплатации, отказав на просьбу позволить заняться её ремонтом из-за нехватки людей.
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