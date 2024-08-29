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Регион
29 августа, 00:21

Российские ЗРК уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Очередная атака украинских боевиков с применением беспилотника самолётного типа отражена в Брянской области. Купировать угрозу удалось российским зенитчикам, сообщил в ночь на 29 августа губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался чиновник, поблагодарив силы ПВО за эффективную работу.

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А вот днём ранее дроны ВСУ всё же смогли достичь своих целей в селе Курковичи Брянской области. Первый удар спровоцировал возгорание в частном домовладении, а второй — ранил троих человек, в том числе главу муниципального округа и пожарного.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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