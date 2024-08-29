Российские ЗРК уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Очередная атака украинских боевиков с применением беспилотника самолётного типа отражена в Брянской области. Купировать угрозу удалось российским зенитчикам, сообщил в ночь на 29 августа губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался чиновник, поблагодарив силы ПВО за эффективную работу.
А вот днём ранее дроны ВСУ всё же смогли достичь своих целей в селе Курковичи Брянской области. Первый удар спровоцировал возгорание в частном домовладении, а второй — ранил троих человек, в том числе главу муниципального округа и пожарного.
Telegram / Минобороны России