Российские ЗРК уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался чиновник, поблагодарив силы ПВО за эффективную работу.

А вот днём ранее дроны ВСУ всё же смогли достичь своих целей в селе Курковичи Брянской области. Первый удар спровоцировал возгорание в частном домовладении, а второй — ранил троих человек, в том числе главу муниципального округа и пожарного.