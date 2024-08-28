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Регион
28 августа, 19:42

Гладков объявил об отселении жителей четырёх сёл в Белгородской области

Оперштаб Белгородской области по итогам заседания 28 августа принял решение об отселении жителей ещё четырёх приграничных населённых пунктов. Покинуть свои дома в целях безопасности будут вынуждены жильцы сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Также въезд был закрыт в село Вязовое, перед которым оборудованы блокпосты. Об этом в видеообращении заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Делаем это всё в первую очередь для безопасности жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения», — пояснил чиновник.

Также в рамках заседания определены меры поддержки населения. Жителям Солнцевки, Новопетровки, Старого Хутора, Безымено, Пороза, Дроновки, Новостроевки-Второй, Совхозного, Доброполья, Казачка, Красного, Ленинского, Первомайского, а также хуторов Мухин, Панков и Павловка власти пообещали выплатить по 150 тысяч рублей.

В завершение Гладков сообщил о переводе на дистанционку всех школ, расположенных в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах. Остальные учебные заведения будут работать в очном и смешанном форматах. На зарплату педагогов решение не повлияет.

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Напомним, что 27 июня десятки украинских диверсантов предприняли попытку прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки. ДРГ плотным огнём встретили российские военнослужащие, которые вынудили противника отступить. Ситуация на границе остаётся сложной, прокомментировал перестрелку Гладков.

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Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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