Число сбитых на подлёте к Брянску беспилотников возросло до трёх

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили над Брянской областью ещё два украинских дрона, сообщили местные власти. Таким образом, суммарное число уничтоженных в регионе БПЛА ВСУ за эту ночь возросло до трёх.

По словам губернатора области Александра Богомаза, рухнувшие обломки дронов не спровоцировали разрушений. Никто из гражданских в результате атаки не пострадал, добавил чиновник.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил он.