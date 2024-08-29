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Регион
29 августа, 00:40

Число сбитых на подлёте к Брянску беспилотников возросло до трёх

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили над Брянской областью ещё два украинских дрона, сообщили местные власти. Таким образом, суммарное число уничтоженных в регионе БПЛА ВСУ за эту ночь возросло до трёх.

По словам губернатора области Александра Богомаза, рухнувшие обломки дронов не спровоцировали разрушений. Никто из гражданских в результате атаки не пострадал, добавил чиновник.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил он.

Российские ЗРК уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Российские ЗРК уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Напомним, что ранее в результате удара дрона-камикадзе ВСУ ранения получил глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный. В момент атаки чиновник помогал жителям села Курковичи, которые остались без крова по вине украинских боевиков.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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