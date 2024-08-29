Число сбитых на подлёте к Брянску беспилотников возросло до трёх
Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили над Брянской областью ещё два украинских дрона, сообщили местные власти. Таким образом, суммарное число уничтоженных в регионе БПЛА ВСУ за эту ночь возросло до трёх.
По словам губернатора области Александра Богомаза, рухнувшие обломки дронов не спровоцировали разрушений. Никто из гражданских в результате атаки не пострадал, добавил чиновник.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подытожил он.
Напомним, что ранее в результате удара дрона-камикадзе ВСУ ранения получил глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный. В момент атаки чиновник помогал жителям села Курковичи, которые остались без крова по вине украинских боевиков.
Telegram / Минобороны России