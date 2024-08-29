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29 августа, 06:23

Семь бойцов ВСУ взяли в плен на Южно-Донецком направлении

ТАСС: В районе села Пречистовка российские штурмовики взяли в плен солдат ВСУ

Семеро солдат Вооружённых сил Украины попали в плен российских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все пленные служили в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Сложили оружие они неподалёку от села Пречистовка.

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Недавно пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский признался, что перед наступлением на Курскую область командование приказало расстреливать всех гражданских, которые попробуют сопротивляться. Помимо того, он раскрыл разгильдяйство и наплевательское отношения командования ВСУ к личному составу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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