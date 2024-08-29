Семеро солдат Вооружённых сил Украины попали в плен российских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все пленные служили в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Сложили оружие они неподалёку от села Пречистовка.

Недавно пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский признался, что перед наступлением на Курскую область командование приказало расстреливать всех гражданских, которые попробуют сопротивляться. Помимо того, он раскрыл разгильдяйство и наплевательское отношения командования ВСУ к личному составу.