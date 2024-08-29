Российские спецслужбы ведут активные действия по сбору информации и идентификации иностранных наёмников, которые воюют на стороне ВСУ. На данный момент раскрыты личности уже более четырёх тысяч боевиков, сообщает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости».

«Они будут всё время находиться под пристальным вниманием. Я думаю, информация об их преступлениях будет известна во многих странах мира, и будет понятно, с кем имеет дело сегодня не только Украина, но и ЧВК, которые сегодня выполняют функцию рекрутинговых центров для Украины или под заказ киевского режима, или под заказ хозяев киевского режима», — добавил посол.

По мнению Мирошника, зарубежные наёмники в большинстве своём «психопаты», склонные к избыточному насилию и убийству мирных граждан.