Фейковый "оценщик службы курьерских заказов" изнасиловал петербурженку

21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловал неизвестный, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов".

Как пишет "Mash на Мойке", девушка заказала суши, и после того, как ей привезли еду, в дверь повторно постучали. На пороге квартиры стоял мужчина, который заявил, что он — "оценщик службы курьерских заказов". Неизвестный стал требовать отзыв о доставке и ворвался в дом.

Мужчина принялся душить девушку и требовать деньги, затем он изнасиловал пострадавшую и сбежал. Спустя какое-то время к петербурженке приехал знакомый, он и вызвал полицию и скорую, потому что сама девушка была в шоковом состоянии.

Сейчас правоохранители разыскивают "оценщика".