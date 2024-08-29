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29 августа, 08:32

Фейковый "оценщик службы курьерских заказов" изнасиловал петербурженку

В Петербурге неизвестный ворвался в квартиру к девушке и изнасиловал её

21-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловал неизвестный, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов".

Как пишет "Mash на Мойке", девушка заказала суши, и после того, как ей привезли еду, в дверь повторно постучали. На пороге квартиры стоял мужчина, который заявил, что он — "оценщик службы курьерских заказов". Неизвестный стал требовать отзыв о доставке и ворвался в дом.

Мужчина принялся душить девушку и требовать деньги, затем он изнасиловал пострадавшую и сбежал. Спустя какое-то время к петербурженке приехал знакомый, он и вызвал полицию и скорую, потому что сама девушка была в шоковом состоянии.

Сейчас правоохранители разыскивают "оценщика".

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Москве работница хостела дала жёсткий отпор постояльцу-насильнику и обратила его в бегство. Позже его задержали и арестовали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Александра Вишнякова
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