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29 августа, 09:33

ВСУ атаковали город Льгов под Курском

Мэр Клемешов: ВСУ атаковали город Льгов в Курской области, повреждён склад

Повреждённые пути в городе Льгов. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов

Повреждённые пути в городе Льгов. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов

Украинские войска ударили артиллерией по городу Льгов в Курской области. Об этом рассказал местный мэр Алексей Клемешов в своём телеграм-канале.

«В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города», — говорит Клемешов.

Пожар на складе был быстро ликвидирован, никто не пострадал. Уехавшим жителям города мэр рекомендовал не возвращаться до стабилизации ситуации. Также запрещено снимать работу ПВО и военную технику.

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Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ впервые с начала СВО атаковал Кировскую область, под удар попала ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Возгорания, как и пострадавших, на объекте не случилось. Ситуацию контролируют органы местного самоуправления.

Николай Рюмин
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