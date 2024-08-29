ВСУ атаковали город Льгов под Курском

Украинские войска ударили артиллерией по городу Льгов в Курской области. Об этом рассказал местный мэр Алексей Клемешов в своём телеграм-канале.

«В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города», — говорит Клемешов.

Пожар на складе был быстро ликвидирован, никто не пострадал. Уехавшим жителям города мэр рекомендовал не возвращаться до стабилизации ситуации. Также запрещено снимать работу ПВО и военную технику.