ВСУ атаковали город Льгов под Курском
Мэр Клемешов: ВСУ атаковали город Льгов в Курской области, повреждён склад
Повреждённые пути в городе Льгов. Обложка © Telegram / Алексей Клемешов
Украинские войска ударили артиллерией по городу Льгов в Курской области. Об этом рассказал местный мэр Алексей Клемешов в своём телеграм-канале.
«В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города», — говорит Клемешов.
Пожар на складе был быстро ликвидирован, никто не пострадал. Уехавшим жителям города мэр рекомендовал не возвращаться до стабилизации ситуации. Также запрещено снимать работу ПВО и военную технику.
Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ впервые с начала СВО атаковал Кировскую область, под удар попала ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Возгорания, как и пострадавших, на объекте не случилось. Ситуацию контролируют органы местного самоуправления.