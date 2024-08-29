Майкл Джексон жив? 5 неопровержимых доказательств в день его рождения 29 августа
В этом году легендарному Майклу Джексону могло исполниться 66 лет. Поклонники музыканта до сих пор не могут поверить в его смерть и доказывают, что он жив.
29 августа 1958 года на свет появился Майкл Джозеф Джексон — мальчик, который через несколько лет перевернул мировую музыкальную индустрию. Новое звучание песен, клипы, похожие на мини-фильмы, и невероятные танцевальные номера — вот чем удивлял исполнитель. В 1993 году вокруг звезды разгорелся скандал. Джексона обвиняли в растлении малолетних, из-за чего его репутации пришёл конец. Артист впал в сильную депрессию и стал принимать много успокоительных, от которых началась зависимость. После второго подобного обвинения ситуация ухудшилась. В 50 лет Майкла Джексона не стало. Причиной смерти была названа передозировка препарата «Пропофол». Его поклонники по всему миру не могут пережить эту утрату до сих пор, а в СМИ периодически появляются новые доказательства того, что музыкант не покинул этот мир. Life.ru рассказывает о пяти «свидетельствах» того, что Майкл Джексон всё ещё жив.
Мама Виктории Бони видела Майкла Джексона в Монако
Виктория Боня заявила, что её мама видела настоящего Майкла Джексона в Монако. Фото © ТАСС / ABACA / Shootpix
Мама телеведущей Виктории Бони утверждает, что видела Майкла Джексона в Монако как минимум 5 раз. По словам женщины, поп-король был в инвалидной коляске и с охраной, она смогла близко рассмотреть его мокасины, руки в чёрных перчатках и даже лицо. Никаких фотоподтверждений Боня не представила, однако уверяет, что это чистая правда и её маме точно не могло показаться.
Отец забыл, что сын умер
После похорон отец Майкла Джексона забыл, что в его семье траур, и дал оптимистичное интервью. Фото © Wikipedia / Georges Biard
Буквально через пару дней после смерти певца журналисты брали интервью у его отца. Когда мужчину спросили, как он себя чувствует, отец Джексона ответил, что чувствует себя прекрасно и в их семье всё хорошо. Чуть позже он как будто спохватился, что недавно похоронил сына, и быстро добавил, что они, конечно же, как и весь мир, скорбят об утрате. Можно подумать, что папа певца из-за пожилого возраста забыл о придуманной легенде, но, скорее всего, он просто не смирился со смертью сына.
Дочка Майкла Джексона опубликовала селфи с отцом
Фото с папой: зачем дочка Майкла Джексона выложила селфи с погибшим отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parisjackson
В 2016 году дочка певца выложила селфи из автомобиля. На первый взгляд, на заднем сиденье просто накидана куча вещей, но самые внимательные поклонники разглядели в ней своего кумира. Сама Пэрис никаких комментариев на этот счёт не дала, но семья Джексонов по-прежнему придерживается официальной версии гибели музыканта.
Стилист Майкла Джексона подарил надежду
Стилист Майкла Джексона решил набрать популярности и обнадёжил фанатов фотографией ноги кумира. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steveerhardthollywood
В 2018 году бывший стилист Майкла Джексона выложил в своих социальных сетях необычный снимок — фото ноги в белых носках и чёрных мокасинах, всё в точности, как носил музыкант. Также стилист написал под своим постом, что Майкл скоро вернётся. Прошло уже шесть лет, но, увы, чуда так и не произошло.
Парочка увидела Майкла Джексона в Париже
Майкл Джексон был замечен в Париже и попытался быстрее скрыться. Фото © Youtube / EINA
Молодые люди неспешно прогуливались по улочкам Парижа, как вдруг увидели живого поп-короля, выходившего с охраной и пакетиком из бутика. Девушка тут же закричала, чем сильно смутила потенциального Майкла. Незнакомец поспешил уйти и тут же прикрыл лицо пакетом. Именно такая реакция привлекла ещё большее внимание к этому случаю.
Конечно, вокруг звёзд всегда ходит много слухов, однако лишь немногих обвиняют в инсценировке своей смерти. На протяжении 15 лет поклонники продолжают надеяться, что Майкл Джексон жив. Может, однажды мы узнаем правду, но пока что, по официальным данным, музыкант покинул этот мир. Ранее Life.ru рассказал о тяжёлой судьбе Натальи Гундаревой и о её пути к славе.
ТАСС / АР / Rusty Kennedy