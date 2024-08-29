Майкл Джексон жив? 5 неопровержимых доказательств в день его рождения 29 августа

29 августа 1958 года на свет появился Майкл Джозеф Джексон — мальчик, который через несколько лет перевернул мировую музыкальную индустрию. Новое звучание песен, клипы, похожие на мини-фильмы, и невероятные танцевальные номера — вот чем удивлял исполнитель. В 1993 году вокруг звезды разгорелся скандал. Джексона обвиняли в растлении малолетних, из-за чего его репутации пришёл конец. Артист впал в сильную депрессию и стал принимать много успокоительных, от которых началась зависимость. После второго подобного обвинения ситуация ухудшилась. В 50 лет Майкла Джексона не стало. Причиной смерти была названа передозировка препарата «Пропофол». Его поклонники по всему миру не могут пережить эту утрату до сих пор, а в СМИ периодически появляются новые доказательства того, что музыкант не покинул этот мир. Life.ru рассказывает о пяти «свидетельствах» того, что Майкл Джексон всё ещё жив.

Мама Виктории Бони видела Майкла Джексона в Монако

Виктория Боня заявила, что её мама видела настоящего Майкла Джексона в Монако. Фото © ТАСС / ABACA / Shootpix

Мама телеведущей Виктории Бони утверждает, что видела Майкла Джексона в Монако как минимум 5 раз. По словам женщины, поп-король был в инвалидной коляске и с охраной, она смогла близко рассмотреть его мокасины, руки в чёрных перчатках и даже лицо. Никаких фотоподтверждений Боня не представила, однако уверяет, что это чистая правда и её маме точно не могло показаться.

Отец забыл, что сын умер

После похорон отец Майкла Джексона забыл, что в его семье траур, и дал оптимистичное интервью. Фото © Wikipedia / Georges Biard

Буквально через пару дней после смерти певца журналисты брали интервью у его отца. Когда мужчину спросили, как он себя чувствует, отец Джексона ответил, что чувствует себя прекрасно и в их семье всё хорошо. Чуть позже он как будто спохватился, что недавно похоронил сына, и быстро добавил, что они, конечно же, как и весь мир, скорбят об утрате. Можно подумать, что папа певца из-за пожилого возраста забыл о придуманной легенде, но, скорее всего, он просто не смирился со смертью сына.

Дочка Майкла Джексона опубликовала селфи с отцом

Фото с папой: зачем дочка Майкла Джексона выложила селфи с погибшим отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parisjackson

В 2016 году дочка певца выложила селфи из автомобиля. На первый взгляд, на заднем сиденье просто накидана куча вещей, но самые внимательные поклонники разглядели в ней своего кумира. Сама Пэрис никаких комментариев на этот счёт не дала, но семья Джексонов по-прежнему придерживается официальной версии гибели музыканта.

Стилист Майкла Джексона подарил надежду

Стилист Майкла Джексона решил набрать популярности и обнадёжил фанатов фотографией ноги кумира. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steveerhardthollywood

В 2018 году бывший стилист Майкла Джексона выложил в своих социальных сетях необычный снимок — фото ноги в белых носках и чёрных мокасинах, всё в точности, как носил музыкант. Также стилист написал под своим постом, что Майкл скоро вернётся. Прошло уже шесть лет, но, увы, чуда так и не произошло.

Парочка увидела Майкла Джексона в Париже

Майкл Джексон был замечен в Париже и попытался быстрее скрыться. Фото © Youtube / EINA

Молодые люди неспешно прогуливались по улочкам Парижа, как вдруг увидели живого поп-короля, выходившего с охраной и пакетиком из бутика. Девушка тут же закричала, чем сильно смутила потенциального Майкла. Незнакомец поспешил уйти и тут же прикрыл лицо пакетом. Именно такая реакция привлекла ещё большее внимание к этому случаю.