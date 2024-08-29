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29 августа, 09:42

Украинский склад с ракетами большой дальности поражён в зоне СВО

МО: ВС РФ за сутки поразили склад ракет большой дальности Storm Shadow ВСУ

Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Российские военные за минувшие сутки уничтожили склад британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 29 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании» — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавил, что ВС РФ поразили нефтебазу, которая обеспечивала поставки топлива для украинской военной техники, а также скопления живой силы и вооружения ВСУ в 135 районах.

Появилось первое видео пуска Storm Shadow с украинского бомбардировщика Су-24М
Появилось первое видео пуска Storm Shadow с украинского бомбардировщика Су-24М

А ранее Life.ru писал, что российские военные поразили пусковую установку ЗРК С-125 и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов и цеху производства беспилотников.

Дарья Нарыкова
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