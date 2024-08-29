Украинский склад с ракетами большой дальности поражён в зоне СВО

Российские военные за минувшие сутки уничтожили склад британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 29 августа.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании» — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавил, что ВС РФ поразили нефтебазу, которая обеспечивала поставки топлива для украинской военной техники, а также скопления живой силы и вооружения ВСУ в 135 районах.