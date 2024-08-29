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Регион
29 августа, 09:46

Аксёнов исключил возможность вторжения ВСУ в Крым

Аксёнов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксёнов. При этом он отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.

«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Он подчеркнул, что в регионе выстроена оперативная координация со всеми правоохранительными ведомствами. По словам главы Крыма, сбор силовиков происходит в течение 70 минут по любому ЧП. Также Аксёнов высказался о так называемых ждунах. Так называют людей, которые ждут оккупации Крыма со стороны ВСУ. По словам руководителя республики, таким гражданам самое место в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в акватории у Севастополя были ликвидированы три безэкипажных катера, принадлежащих ВМС Украины. Кроме того, в ночь на 29 августа над российскими регионами были сбиты шесть украинских БПЛА. Три дрона были уничтожены над Крымом, два — над Брянской и один — над Белгородской областями.

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Украинский диверсант раскрыл на видео особое задание по подрыву важной цели в Крыму
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Telegram / Аксёнов Z 82

Наталья Демьянова
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