Аксёнов исключил возможность вторжения ВСУ в Крым

Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксёнов. При этом он отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.

«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» .

Он подчеркнул, что в регионе выстроена оперативная координация со всеми правоохранительными ведомствами. По словам главы Крыма, сбор силовиков происходит в течение 70 минут по любому ЧП. Также Аксёнов высказался о так называемых ждунах. Так называют людей, которые ждут оккупации Крыма со стороны ВСУ. По словам руководителя республики, таким гражданам самое место в тюрьме.