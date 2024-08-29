В Кремле пообещали скоро опубликовать поручения Путина по борьбе с инфляцией

«Совсем недавно, днями ранее, было совещание экономическое у президента. В настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, и с кредитным перегревом, и т. д.», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.