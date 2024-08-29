В Кремле пообещали скоро опубликовать поручения Путина по борьбе с инфляцией
Песков: Готовятся поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
Поручения президента России Владимира Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом уже готовятся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Совсем недавно, днями ранее, было совещание экономическое у президента. В настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, и с кредитным перегревом, и т. д.», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее в Кремле рассказали о стратегии по сдерживании инфляции. По словам Пескова, её уровень в стране выше целевых показателей, но Центробанк и Правительство работают над снижением напряжённости.
Life.ru