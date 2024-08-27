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27 августа, 09:58

Песков рассказал Life.ru о стратегии Кремля по сдерживанию инфляции

Песков: Инфляция в РФ выше целевых значений, ЦБ и правительство принимают меры

Уровень инфляции в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство работают над снижением напряжённости. Вскоре будет сформулирован список соответствующих поручений по итогам вчерашнего совещания президента России Владимира Путина. Об этом Life.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Кремля по вопросу инфляции.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряжённости, давления. По итогам вчерашнего совещания у Путина в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений. С учётом итогов поручений будут внесены коррективы, дополнения и он будет обнародован», — объяснил официальный представитель Кремля.

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В июле российский Центробанк увеличил ключевую ставку на два процентных пункта: с 16% до 18%. Руководитель регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что ЦБ не намерен снижать её до конца текущего года, а экономические эксперты допускают, что в дальнейшем ключевую ставку вновь повысят.

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Life.ru

Александр Юнашев
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