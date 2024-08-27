Песков рассказал Life.ru о стратегии Кремля по сдерживанию инфляции

Уровень инфляции в России выше целевых показателей, Центробанк и правительство работают над снижением напряжённости. Вскоре будет сформулирован список соответствующих поручений по итогам вчерашнего совещания президента России Владимира Путина. Об этом Life.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Кремля по вопросу инфляции.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряжённости, давления. По итогам вчерашнего совещания у Путина в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений. С учётом итогов поручений будут внесены коррективы, дополнения и он будет обнародован», — объяснил официальный представитель Кремля.