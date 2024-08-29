В Ореховый Спас врач раскрыла всю правду: Не все орехи – это орехи Врач Кашух: В орехах есть аминокислоты, которые организм не умеет вырабатывать 29 августа, 11:02 С точки зрения ботаники, орехи — плоды с твёрдой скорлупой, без мякоти и оболочки. Обложка © Freepik.com

Сегодня в православном календаре особенный праздник — Ореховый Спас. Life.ru попросил гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, эксперта Лаборатории «Гемотест» Екатерину Кашух рассказать, чем полезны орехи, какие помогают иммунитету, а какие — сердцу, как правильно их есть и выбирать.

С точки зрения ботаники, орехи — плоды с твёрдой скорлупой, без мякоти и оболочки. Если исходить из такого определения, то к настоящим орехам следует отнести только кешью, жёлуди и фундук. А остальные — это по сути семена (макадамия, кедровые орехи) или костянки — сочные плоды с тонкой кожицей и твёрдой косточкой (кешью, пекан, миндаль, грецкий орех). Кстати, любимый многими арахис вообще относится к бобовым. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Впрочем, независимо от ботанического названия, все «орехи» очень полезны. В их состав входят белок — главный строительный материал для клеток организма, незаменимые аминокислоты, которые организм не умеет синтезировать самостоятельно (лейцин, изолейцин, триптофан, лизин укрепляют иммунитет, нормализуют пищеварение). Но главное, в орехах содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9, отмечает врач.

Например, омега-3 повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, помогает организму справиться с воспалением и аллергическими реакциями, укрепляет стенки сосудов, ускоряет заживление ран, может положительно влиять на эмоциональный фон.

Омега-6 способствует нормализации обмена веществ, улучшает свёртываемость крови, делает кости крепче. Омега-9 регулируют обмен веществ, нормализуют работу нервной системы. Лидеры по содержанию кислот омега — пекан, макадамия и грецкий орех.

Кроме того, в состав орехов входят и натуральные антиоксиданты — они защищают клетки от свободных радикалов (агрессивных обломков молекул). Благодаря такому составу орехи можно считать суперфудом — продуктом с высоким содержанием жизненно важных веществ.

Кешью содержит большое количество растительного белка и магния, миндаль богат витамином Е (он поддерживает иммунитет), грецкие орехи, миндаль, фундук, пекан и арахис помогают снизить уровень холестерина в крови. Бразильский орех — природный источник селена (он поддерживает работу иммунной и репродуктивной систем). Считается, что достаточно съедать всего два таких ореха в день, чтобы закрывать потребность в этом жизненно важном микроэлементе. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

При этом орехи — высококалорийный продукт. На 100 граммов приходится около 550–650 ккал. Поэтому всем, кто следит за фигурой, врач советует ограничивать их количество в рационе до 30–60 граммов в день. Кроме того, орехи с осторожностью стоит употреблять при проблемах пищеварения — они могут усугубить такие симптомы, как тяжесть и вздутие живота, метеоризм.

У 20% взрослых людей и примерно 5% детей встречается аллергия на орехи — чаще всего на фундук и грецкий. Характерные признаки аллергической реакции — отёк нёба, губ, языка, жжение во рту и горле, сыпь в области рта, ринит (насморк), заложенность носа.

Выбирая орехи, следует обратить внимание на их внешний вид. У качественных орехов скорлупа гладкая, без трещин и пятен. Важен и вес продукта — свежие орехи обычно тяжелее, чем старые, засохшие.

Напомним, 29 августа верующие отмечают один из самых загадочных праздников православного календаря — Ореховый Спас. Этот день связан с древними традициями и суевериями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. Как провести его так, чтобы избежать неприятностей и обеспечить благополучие своей семьи — читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев