Примкнувшему к ВСУ россиянину дали 18 лет колонии за госизмену

В Крыму гражданина РФ заочно приговорили к 18 годам лишения свободы по статье о госизмене. Мужчина вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) и участвовал в боях против ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

«В Верховном суде Республики Крым оглашён приговор в отношении гражданина Российской Федерации 1968 года рождения, который был признан виновным в государственной измене, то есть в переходе на сторону противника. Приговор был постановлен заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске», — указано в приговоре.

В суде рассказали, что житель Феодосии находился на Украине с начала спецоперации (СВО). В 2022 году при неустановленных следствием обстоятельствах он вступил в ряды ВСУ. Россиянин прошёл обучение, получил военную форму и оружие. С начала СВО мужчина участвовал в боевых действиях против российских военных и правоохранительных органов РФ.