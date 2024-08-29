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Регион
29 августа, 10:20

Примкнувшему к ВСУ россиянину дали 18 лет колонии за госизмену

Суд в Крыму заочно приговорил россиянина к 18 годам за переход на сторону ВСУ

В Крыму гражданина РФ заочно приговорили к 18 годам лишения свободы по статье о госизмене. Мужчина вступил в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) и участвовал в боях против ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

«В Верховном суде Республики Крым оглашён приговор в отношении гражданина Российской Федерации 1968 года рождения, который был признан виновным в государственной измене, то есть в переходе на сторону противника. Приговор был постановлен заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске», — указано в приговоре.

В суде рассказали, что житель Феодосии находился на Украине с начала спецоперации (СВО). В 2022 году при неустановленных следствием обстоятельствах он вступил в ряды ВСУ. Россиянин прошёл обучение, получил военную форму и оружие. С начала СВО мужчина участвовал в боевых действиях против российских военных и правоохранительных органов РФ.

Россиянин сядет на 13 лет за два года шпионажа в Крыму
Россиянин сядет на 13 лет за два года шпионажа в Крыму

А ранее Life.ru писал, что жителя Крыма приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. По данным местного Верховного суда, россиянин собирал и передавал ВСУ сведения об армии РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дарья Нарыкова
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