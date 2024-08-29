В ЕС вновь заговорили о том, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов

Некоторые страны Евросоюза поддерживают предложение Праги по ограничению передвижения российских дипломатов по территории ЕС. Об этом сообщил журналистам глава МИДа Чехии Ян Липавский перед началом министерской встречи сообщества 29 августа.

«Группа стран поддерживает это предложение: Румыния, Польша, Дания, Нидерланды, три прибалтийских государства», — проинформировал он.

Липавский утверждает, что в странах ЕС аккредитованы несколько тысяч российских дипломатов, и все они могут передвигаться по Европе без ограничений. В Чехии считают, что это создаёт дополнительные риски развития шпионской деятельности России за рубежом.

Однако не все считают, что у стран Европейского союза получится согласовать введение ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Это, к примеру, признали в Литве. Однако если каждая страна Еврозоны примет такое решение на своём уровне, рассуждают в Риге, это уже пойдёт на пользу общей затее.

«Наш интерес состоит в том, чтобы собрать как можно более крупную группу стран-членов Евросоюза, даже если нам не удастся найти общеевропейское решение», — комментирует глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.