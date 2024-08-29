В Петербурге 20-летний пациент умер после удаления миндалин

В Санкт-Петербурге молодой пациент умер после операции по удалению миндалин в частной клинике. Прокуратура и полиция проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося, сообщает «Mash на Мойке».

За плановой операцией в «СМ-Клинику» 20-летний парень обратился 22 августа. Там ему удалили нёбные миндалины под общим наркозом, после пронаблюдали в течение суток и отпустили домой под дистанционное наблюдение.

Уже спустя пять дней у молодого человека начались боли и жжение в горле, появились температура до 38 градусов и высыпания. Тогда он пошёл к гастроэнтерологу, который прописал ему лекарство, не зафиксировав никакой опасности. Приехав домой петербуржец обратился к врачу, которая делала ему операцию, и рассказал ей о сгустке крови в крови.

Парня привезли в стационар, где его состояние стремительно ухудшалось. Ему решили провести ещё одну операцию, после которой пациент скончался в реанимации. Прокуратура Фрунзенского района начала проверку в связи со смертью пациента в клинике.

По данным телеграм-канала, оперировала петербуржца 30-летняя врач-отоларинголог родом из Москвы, имеющая множество положительных отзывов в Сети.