15-летний фанат Mellstroy умер, попробовав шары с газом после его интервью

В Москве 15-летний фанат Mellstroy умер после того, как попробовал шары с газом. Такой пример подростку подал его же кумир — о своём «увлечении» он рассказал в интервью, которое незадолго до смерти посмотрел школьник, пишет Mash .

Девятиклассник потерял сознание во дворе на Волгоградском проспекте. Поблизости были сотрудники полиции, которые попытались его откачать. Позже к месту прибыла скорая, врачи подключили школьника к ИВЛ и госпитализировали, продолжая реанимировать по пути в больницу. В итоге в крайне тяжёлом состоянии с отёком мозга мальчика положили в реанимацию. Откачивали его на протяжении четырёх часов, но юный пациент умер, так и не придя в сознание.