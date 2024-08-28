15-летний фанат Mellstroy умер, попробовав шары с газом после его интервью
Mash: Школьник из Москвы попробовал шары с газом после интервью Mellstroy и умер
Mellstroy. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Mellstoy
В Москве 15-летний фанат Mellstroy умер после того, как попробовал шары с газом. Такой пример подростку подал его же кумир — о своём «увлечении» он рассказал в интервью, которое незадолго до смерти посмотрел школьник, пишет Mash.
Девятиклассник потерял сознание во дворе на Волгоградском проспекте. Поблизости были сотрудники полиции, которые попытались его откачать. Позже к месту прибыла скорая, врачи подключили школьника к ИВЛ и госпитализировали, продолжая реанимировать по пути в больницу. В итоге в крайне тяжёлом состоянии с отёком мозга мальчика положили в реанимацию. Откачивали его на протяжении четырёх часов, но юный пациент умер, так и не придя в сознание.
Как говорят друзья подростка, незадолго до смерти он посмотрел новое интервью Mellstroy, где тот подробно рассказывал об увлечении шариками с газом. Парень впечатлился рассказами кумира и тоже решил попробовать.
К слову, недавно треш-стримера Mellstroy родом из Гомеля снова объявили в розыск в России. В феврале 2024 года МИД РФ уже объявляло его в розыск по запросу Минска из-за отказа служить в ВС Белоруссии. На родине на него завели уголовное дело по статье "Уклонение от мероприятий по призыву". Mellstroy тогда сбежал за границу, а в Россию вернулся в конце марта. После этого он успел накупить целый элитный автопарк и устроить «дождь» из семи миллионов рублей в одном из клубов Москвы.
Вообще он обрёл «популярность» в 2020 году, когда избил на камеру девушку. После этого YouTube заблокировал канал блогера. На него самого завели уголовное дело, и он получил полгода исправительных работ.