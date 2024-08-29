В работе Wildberries и Ozon произошёл массовый сбой

В работе маркетплейса Wildberries произошёл массовый сбой. По данным сервиса «Сбой.рф», в настоящее время зафиксировано много жалоб из-за невозможности отображения оплаченных товаров в личном кабинете.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (32%), Московской области (11%), Санкт-Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%). В пресс-службе Wildberries сообщили, что специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Также сбой зафиксирован в работе Ozon.