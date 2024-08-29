В работе Wildberries и Ozon произошёл массовый сбой
В работе Wildberries произошёл массовый сбой
В работе маркетплейса Wildberries произошёл массовый сбой. По данным сервиса «Сбой.рф», в настоящее время зафиксировано много жалоб из-за невозможности отображения оплаченных товаров в личном кабинете.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (32%), Московской области (11%), Санкт-Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%). В пресс-службе Wildberries сообщили, что специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Также сбой зафиксирован в работе Ozon.
Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук направил документы в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «ВБ». Он заявил, что в основу названия маркетплейса легли первые буквы его имени. По задумке, зарегистрированный товарный знак обеспечит защиту доменного имени WB.ru и строительного бизнеса Бакальчука, который отвечает за склады Wildberries.
Life.ru