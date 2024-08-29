ВС РФ за сутки отразили четыре и сорвали пять атак ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие за сутки отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в четверг, 29 августа, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Черкасское Поречное», — отметили в пресс-службе ведомства.

За тот же период ВС РФ сорвали пять атак противника в направлении Борки, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки. В итоге ВСУ потеряли до 70 военных, пять бойцов сдались в плен. Кроме того, российские силы уничтожили четыре боевые бронированные машины.

Также в Минобороны РФ сообщили, что поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады национальной гвардии и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишнёвка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.

Кроме того, в Сумской области российская авиация ударила по резервам 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады национальной гвардии и 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сум, Шалыгино и Эсмани. Тем временем ВС РФ продолжают уничтожать в лесных массивах диверсионные группы (ДРГ) противника, которые пытались проникнуть в Россию.