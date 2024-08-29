Путин встретился с председателем ПСБ Фрадковым

Президент России Владимир Путин встретился с председателем «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым. Он рассказал главе государства о работе кредитно-финансовой организации.

Встреча Владимира Путина с Петром Фрадковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Так, на данный момент активы банка составляют 7,5 триллиона рублей, и через него проходят почти 85% всех расчётов по государственному оборонному заказу. Кроме того, портфель гражданских корпоративных клиентов достиг более чем триллиона рублей. В первую очередь ПСБ работает с военнослужащими, военными пенсионерами и сотрудниками оборонно-промышленного комплекса, став лидерам рынка военной ипотеки. Есть у организации успехи и в новых регионах.

«Конечно, большая тема — это новые субъекты. У нас есть несколько направлений работы. Первое — это развитие сети отделений, сейчас их уже 460 во всех четырёх субъекта», — отметил Фрадков.

По словам собеседника президента, в новых регионах проводятся соответствующие замеры, и население удовлетворено работой банка. Более того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области этот показатель даже выше, чем в среднем по стране.