В Белоруссии готовятся выпустить собственный аналог YouTube

Власти Белоруссии работают над созданием сервиса, который станет аналогом YouTube. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента республики Владимир Перцов.

«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube», — приводит агентство БелТА слова Перцова.