В Белоруссии готовятся выпустить собственный аналог YouTube
В Белоруссии с 12 сентября запустят аналог Youtube — видеохостинг videobel.by
Власти Белоруссии работают над созданием сервиса, который станет аналогом YouTube. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента республики Владимир Перцов.
«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube», — приводит агентство БелТА слова Перцова.
Замглавы администрации белорусского лидера добавил, что никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше. По его словам, зритель хочет смотреть видео по запросу через персональное устройство в любом месте и в любое время. Перцов отметил, что новая площадка будет запущена 12 сентября.
Ранее Life.ru писал, что в России презентовали новый видеохостинг «Платформа». Авторы могут переносить туда контент из VK или Youtube.
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