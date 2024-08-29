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29 августа, 12:45

Пьяный «Халк» из Петербурга выбил дверь приёмного отделения больницы, вооружившись тележкой

В Петербурге мужчина вынес закрытую металлическую дверь в Мариинской больнице

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина вынес закрытую металлическую дверь Мариинской больницы. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина вынес закрытую металлическую дверь Мариинской больницы. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пьяный мужчина вынес закрытую металлическую дверь приёмного отделения вместе с коробкой. В результате 42-летнего злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

«Сегодня в 04:22 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого 42-летнего гражданина, повредившего имущество больницы на Литейном проспекте», — отметили в ведомстве.

Полный хаос мужчина учинил с помощью медицинской тележки — под градусом он стал таранить дверь и рваться на выход. Сотрудники медучреждения не смогли угомонить буйного посетителя и нажали тревожную кнопку. Тут же на место прибыли два наряда Росгвардии, которые скрутили неадеквата. Дебошира доставили в отделение полиции — оказалось, что до погрома в Мариинской больнице на него оформляли административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

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Ранее в Петербурге очевидцы сняли на видео обнажённого мужчину, который прогуливался по центральным улицам. На его теле красовалась наклеенная запрещённая символика, а также нарушитель выкрикивал нацистские лозунги.

Никита Осипов
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