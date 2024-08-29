Пьяный «Халк» из Петербурга выбил дверь приёмного отделения больницы, вооружившись тележкой
В Петербурге мужчина вынес закрытую металлическую дверь в Мариинской больнице
В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина вынес закрытую металлическую дверь Мариинской больницы. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пьяный мужчина вынес закрытую металлическую дверь приёмного отделения вместе с коробкой. В результате 42-летнего злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.
«Сегодня в 04:22 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого 42-летнего гражданина, повредившего имущество больницы на Литейном проспекте», — отметили в ведомстве.
Полный хаос мужчина учинил с помощью медицинской тележки — под градусом он стал таранить дверь и рваться на выход. Сотрудники медучреждения не смогли угомонить буйного посетителя и нажали тревожную кнопку. Тут же на место прибыли два наряда Росгвардии, которые скрутили неадеквата. Дебошира доставили в отделение полиции — оказалось, что до погрома в Мариинской больнице на него оформляли административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Ранее в Петербурге очевидцы сняли на видео обнажённого мужчину, который прогуливался по центральным улицам. На его теле красовалась наклеенная запрещённая символика, а также нарушитель выкрикивал нацистские лозунги.