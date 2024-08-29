Пьяный «Халк» из Петербурга выбил дверь приёмного отделения больницы, вооружившись тележкой

Полный хаос мужчина учинил с помощью медицинской тележки — под градусом он стал таранить дверь и рваться на выход. Сотрудники медучреждения не смогли угомонить буйного посетителя и нажали тревожную кнопку. Тут же на место прибыли два наряда Росгвардии, которые скрутили неадеквата. Дебошира доставили в отделение полиции — оказалось, что до погрома в Мариинской больнице на него оформляли административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде.