Центробанк допускает возможность мирового финансового кризиса уже в следующем году

Центробанк РФ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, сообщили в пресс-службе регулятора. Всего представлено четыре сценария: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Согласно первому и одновременно самому вероятному предположению, уже в 2025 году инфляция в России может снизиться до 4,0-4,5%. Ради этого ЦБ планирует поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия, в том числе высокую ключевую ставку — в среднем 16,9-17,4% в этом году и до 7,5-8,5% — к 2027 году.

Согласно же дезинфляционному сценарию, инфляция будет снижаться более быстрыми темпами, и снижение ключевой ставки произойдёт раньше — до 12-14% в 2024 году. Проинфляционный, напротив, допускает усиление давления и, как следствие, более жёсткую политику регулятора со ставкой в 16-18% в этом году.

«В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Мы допустили возникновение дисбаланса на финансовых рынках развитых стран, который приведёт к мировому финансовому кризису в 2025 году», — говорится в документе.

В таком случае ВВП России может в 2025 году сократиться на 3-4%, а в 2026 году — на 1-2%. Лишь в 2027 году будет наблюдаться рост в 2-3%. В то же время инфляция уже в 2025 году может достичь 13-15%, а ключевая ставка вырасти до 20-22%.