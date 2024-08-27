Россияне выступили за ипотеку под 5% и ниже

Жители России ответили на вопрос: какую ставку по ипотеке они считают самой приемлемой. 48% респондентов заявили, что такой является 5-10%. Ещё 43% готовы взять жилищный кредит по ставке меньше 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов проекта «Финансы Mail.ru», которые оказались в распоряжении «Газеты.ru» .

Также стало известно, что 53% россиян готовы платить ежемесячный взнос по ипотеке в размере менее 30 тысяч рублей. 29% считают приемлемым платёж от 30 до 50 тысяч, а 10% — от 50 до 70 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) готова влезть в долги ради того, чтобы иметь собственное жильё, на срок 15-20 лет, столько же рассчитывают расплатиться с кредитом за 10-15 лет. Для 20% респондентов комфортным является срок ипотеки 20-30 лет, для 17% — 5-10 лет.