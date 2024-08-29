Власти Франции лишили российских атлетов Паралимпиады, предположительно, из-за крымской прописки
Россиян Граничку и Сафонову из Крыма не допустили до Паралимпиады в Париже
Андрей Граничка и Виктория Сафонова. Обложка © ТАСС / POOL / Валерий Мельников, © tokyo2020.paralymp.ru, © Freepik
Российских спортсменов не хотят регистрировать на Паралимпиаде в Париже из-за, преположительно, крымского происхождения. Как пишет «Mash на волне», Андрей Граничка и Виктория Сафонова планировали выступить в плавании и настольном теннисе, но получили отказ.
Андрей Граничка — о своём недопуске на Паралимпиаду в Париже. Видео ©
По словам Андрея, ни ему, и ни руководству ничего не объяснили, просто отказав в оформлении визы. Несмотря на это, он намерен не сдаваться и продолжать выступать на соревнованиях.
«Плохо, что политика вмешалась в спорт, и это мешает ребятам таким [как я]... Проблемы именно с визой. Соответственно, это [сделали] власти Франции», — отметил спортсмен.
Напомним, 85 россиян допустили до Паралимпиады в Париже. Соревнования начались 28 августа и пройдут до 8 сентября.