Власти Франции лишили российских атлетов Паралимпиады, предположительно, из-за крымской прописки

Российских спортсменов не хотят регистрировать на Паралимпиаде в Париже из-за, преположительно, крымского происхождения. Как пишет «Mash на волне», Андрей Граничка и Виктория Сафонова планировали выступить в плавании и настольном теннисе, но получили отказ.

Андрей Граничка — о своём недопуске на Паралимпиаду в Париже. Видео ©

По словам Андрея, ни ему, и ни руководству ничего не объяснили, просто отказав в оформлении визы. Несмотря на это, он намерен не сдаваться и продолжать выступать на соревнованиях.

«Плохо, что политика вмешалась в спорт, и это мешает ребятам таким [как я]... Проблемы именно с визой. Соответственно, это [сделали] власти Франции», — отметил спортсмен.