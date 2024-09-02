Тест: Узнаете ли вы культовые сериалы нулевых по одному кадру?

Попробуйте всего по одному кадру угадать шоу нулевых, которые определили поколение сериаломанов ещё до того, как этот термин появился.

2000-е — время, когда властвовали джинсы на низкой посадке, мобильные телефоны открывались с приятным щелчком, а DVD был техническим эквивалентом магии. Тогда мы включали любимые сериалы на фон так, словно это был религиозный ритуал. Если думаете, что посмотрели все классические шоу той эпохи, это ваш шанс блеснуть знаниями — сможете узнать эти культовые шоу по одному кадру или всю память заняли современные хиты?