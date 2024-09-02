Тест: Узнаете ли вы культовые сериалы нулевых по одному кадру?
Попробуйте всего по одному кадру угадать шоу нулевых, которые определили поколение сериаломанов ещё до того, как этот термин появился.
Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёр Ирина Васильева, Александр Жигалкин и т.д., сценарист Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко и т.д. / Kinopoisk, © Freepik
2000-е — время, когда властвовали джинсы на низкой посадке, мобильные телефоны открывались с приятным щелчком, а DVD был техническим эквивалентом магии. Тогда мы включали любимые сериалы на фон так, словно это был религиозный ритуал. Если думаете, что посмотрели все классические шоу той эпохи, это ваш шанс блеснуть знаниями — сможете узнать эти культовые шоу по одному кадру или всю память заняли современные хиты?
Сериалы с закадровым смехом, поясняющим зрителям, когда хохотать, — бесценны, но не забывайте и про мировую классику. Пройдите тест и узнайте, какая оскароносная картина вам обязательна к просмотру. А эту викторину по советскому кино без ошибок пройдут только истинные поклонники фильмов СССР, всё, что вам нужно сделать, — отгадать 6 актёров по глазам.