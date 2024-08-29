В Саратове хладнокровно застрелили правозащитника

Известный саратовский правозащитник и юрист Алексей Сусликов найден убитым. Информацию об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Допрос мужчины, подозреваемого в убийстве саратовского правозащитника Сусликова. Видео © СУ РФ по Саратовской области

«Речь о без вести пропавшем Алексее Сусликове», — пояснил собеседник в разговоре с РИА Новости, отвечая на вопрос, известна ли личность человека, найденного убитым в дачном массиве в Саратове.

В телеграм-канале регионального управления СК отмечается, что сообщение об исчезновении 48-летнего активиста появилось в июле. Информацию о мужчине не могли дать ни на работе, ни по месту жительства. Немногим позднее по подозрению в убийстве задержали его сосед по даче. Обвиняемый дал признательные показания, после чего показал правоохранителям место, где сокрыл тело и пояснил собственные мотивы.

По словам мужчины, в ночь на 11 июля он распивал алкогольные напитки в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». К нему подошёл Сусликов и пожаловался на шум. Подозреваемому не понравились претензии и он застрелил оппонента.