В Саратове хладнокровно застрелили правозащитника
В Саратове убили юриста и правозащитника Сусликова, подозреваемый задержан
Допрос мужчины, подозреваемого в убийстве саратовского правозащитника Сусликова. Фото © СУ РФ по Саратовской области
Известный саратовский правозащитник и юрист Алексей Сусликов найден убитым. Информацию об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Допрос мужчины, подозреваемого в убийстве саратовского правозащитника Сусликова. Видео © СУ РФ по Саратовской области
«Речь о без вести пропавшем Алексее Сусликове», — пояснил собеседник в разговоре с РИА Новости, отвечая на вопрос, известна ли личность человека, найденного убитым в дачном массиве в Саратове.
В телеграм-канале регионального управления СК отмечается, что сообщение об исчезновении 48-летнего активиста появилось в июле. Информацию о мужчине не могли дать ни на работе, ни по месту жительства. Немногим позднее по подозрению в убийстве задержали его сосед по даче. Обвиняемый дал признательные показания, после чего показал правоохранителям место, где сокрыл тело и пояснил собственные мотивы.
По словам мужчины, в ночь на 11 июля он распивал алкогольные напитки в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». К нему подошёл Сусликов и пожаловался на шум. Подозреваемому не понравились претензии и он застрелил оппонента.
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