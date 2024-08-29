Спустя 13 лет в Москве задержан серийный убийца бомжей из Бутово

В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве трёх бездомных в Бутовском лесопарке в 2011 году. Об этом сообщает информированный источник.

«В среду, 28 августа 2024 года, задержан 40-летний мужчина без определённого места жительства», — заявил источник в разговоре с агентством «Москва».

Сообщается, что правоохранителям удалось доказать причастность задержанного ко всем трём убийствам. Один из бездомных являлся собутыльником преступника. Вместе они проживали в самовольно возведённом лагере на территории лесопарка. Рецидив затем произошёл в мае и июне — жертвами стали мужчина и женщина, которые расписали с ним алкоголь. Удалось также установить личность одного из убитых.