«Это пустословие!»: Иерей разбил миф о смерти, в который верят многие православные
Иерей Зорин счёл пустословием миф о 40-дневном пребывании души умершего в земле
Крест в одном из храмов России. Обложка © Life.ru
И православные, и светские люди часто верят в мифы, не имеющие ничего общего с реальной религией. Один из таких гласит, что душа умершего человека в течение сорока дней остаётся в земле. По словам настоятеля Храма Иоанна Предтечи в Заречном Пензенской области, священника Виталия Зорина, это не имеет ничего общего с действительностью. Он разбил очередное суеверие словами Преподобного Никодима Святогорца.
«Слова о пребывании души 40 дней после смерти на земле — это пустословие! Это невероятно, и никто не должен принимать их за веру!» — сказал собеседник «Столицы 58».
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