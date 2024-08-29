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29 августа, 13:42

«Это пустословие!»: Иерей разбил миф о смерти, в который верят многие православные

Иерей Зорин счёл пустословием миф о 40-дневном пребывании души умершего в земле

Крест в одном из храмов России. Обложка © Life.ru

Крест в одном из храмов России. Обложка © Life.ru

И православные, и светские люди часто верят в мифы, не имеющие ничего общего с реальной религией. Один из таких гласит, что душа умершего человека в течение сорока дней остаётся в земле. По словам настоятеля Храма Иоанна Предтечи в Заречном Пензенской области, священника Виталия Зорина, это не имеет ничего общего с действительностью. Он разбил очередное суеверие словами Преподобного Никодима Святогорца.

«Слова о пребывании души 40 дней после смерти на земле — это пустословие! Это невероятно, и никто не должен принимать их за веру!» — сказал собеседник «Столицы 58».

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Матвей Константинов
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