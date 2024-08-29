«Это пустословие!»: Иерей разбил миф о смерти, в который верят многие православные

И православные, и светские люди часто верят в мифы, не имеющие ничего общего с реальной религией. Один из таких гласит, что душа умершего человека в течение сорока дней остаётся в земле. По словам настоятеля Храма Иоанна Предтечи в Заречном Пензенской области, священника Виталия Зорина, это не имеет ничего общего с действительностью. Он разбил очередное суеверие словами Преподобного Никодима Святогорца.

«Слова о пребывании души 40 дней после смерти на земле — это пустословие! Это невероятно, и никто не должен принимать их за веру!» — сказал собеседник «Столицы 58».