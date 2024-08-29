На Украине в ДТП попал грузовик, перевозивший 2,5 тонны мёртвых собак в Одессу

В украинском городе Николаев в ДТП попал грузовик, который вёз в Одессу 2,5 тонны замороженных собак, сообщают местные паблики. Кому и с какой целью везли мёртвые туши животных, до конца неизвестно.

Авария произошла вечером в среду, 28 августа. После столкновения с минивэном «фиат» большегруз «рено» отбросило в столб. В результате ДТП пострадали водитель минивэна и пассажир грузовика. Также сообщается о задержании супружеской пары из Узбекистана. По данным украинских СМИ, они владели небольшой сетью шаурмечных в Николаеве. Зачем и для чего им 2,5 тонны собачьего мяса, догадаться нетрудно.