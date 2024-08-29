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29 августа, 14:50

На Украине в ДТП попал грузовик, перевозивший 2,5 тонны мёртвых собак в Одессу

В украинском городе Николаев в ДТП попал грузовик, который вёз в Одессу 2,5 тонны замороженных собак, сообщают местные паблики. Кому и с какой целью везли мёртвые туши животных, до конца неизвестно.

Грузовик, где были обнаружены туши собак, после ДТП. Фото © Telegram / novostiniko

Грузовик, где были обнаружены туши собак, после ДТП. Фото © Telegram / novostiniko

Авария произошла вечером в среду, 28 августа. После столкновения с минивэном «фиат» большегруз «рено» отбросило в столб. В результате ДТП пострадали водитель минивэна и пассажир грузовика. Также сообщается о задержании супружеской пары из Узбекистана. По данным украинских СМИ, они владели небольшой сетью шаурмечных в Николаеве. Зачем и для чего им 2,5 тонны собачьего мяса, догадаться нетрудно.

Ранее сообщалось, что 11-летняя школьница насмерть отравилась шаурмой в Татарстане. За жизнь девочки боролись пять дней, но спасти не смогли.

Пермский каннибал, хранивший два холодильника человеческого и собачьего мяса, работает в приюте для животных
Пермский каннибал, хранивший два холодильника человеческого и собачьего мяса, работает в приюте для животных
Обложка ©

Freepik

Наталья Демьянова
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