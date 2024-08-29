Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 16:09

Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублёвые счета без объяснения причин

Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать рублёвые банковские счета. Представители организации отказались комментировать данную ситуацию.

Первые жалобы по поводу проблем с открытием рублёвых счетов начали появляться ещё в июне. Ранее при наличии вида на жительство или документа, доказывающего право на учёбу или работу в Турции, человек мог с лёгкостью получить данную услугу. Сейчас госбанки перестали открывать счета, поэтому россиянам, ведущим бизнес за границей, приходится обращаться в частные организации, которые требуют депозит. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, как сообщает РИА Новости, в курсе существующей проблемы.

"Нет, сейчас счета в рублях не открываются", — заявили в филиале банка, не объяснив причин.

Клиенты, у которых ранее были открыты счета в российской валюте при усиленном контроле получают деньги с конвертацией в турецкую лиру. При необходимости оплаты, средства на банковской карте мгновенно переводятся в местную валюту. Однако для этого россиянам необходимо открыть счёт в лирах.

Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ
Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейший банк Турции стал чаще отказывать россиянам в открытии счетов. Организация перестала обращать внимание на ВНЖ или даже прописку в Турции, хотя раньше счёт можно было открыть, имея только российский загранпаспорт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gts

Мария Любицкая
  • Новости
  • Турция
  • Банки
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров