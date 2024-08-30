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С 1 сентября установятся нетипичные цены на недвижимость: сколько станут стоить квартиры

На рынке недвижимости к началу осени складывается уникальная ситуация. Вопреки ожиданиям на некоторые виды квартир цены начнут снижаться. Сколько будет стоить недвижимость на первичном и вторичном рынке, а также за городом?

29 августа, 21:23
С 1 сентября изменятся цены на квартиры. Обложка © ТАСС / Сергей Конько

С 1 сентября изменятся цены на квартиры. Обложка © ТАСС / Сергей Конько

Прогноз цен с 1 сентября на вторичную недвижимость

В августе спрос на квартиры находится на том же уровне, что и в июле. Вторичный рынок существует без субсидированной государством ипотеки. После увеличения ключевой ставки ЦБ, а за ней и рыночной ипотечной ставки покупатели-инвесторы ушли. Остались лишь те, кому необходимо решить квартирный вопрос. В основном они используют альтернативные сделки, когда продаётся одна квартира и на вырученные деньги приобретается другая. Для улучшения жилищных условий могут брать ипотеку, но обычно на сумму не больше 2–3 млн рублей. Так охарактеризовал обстановку в августе директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

— По данным нашей компании, на вторичном рынке объём ипотечных сделок за год сократился примерно в два раза. Продавцы не склонны снижать цены. Многие предпочли просто снять свои объекты с продажи и подождать лучших времён. В итоге предложение накапливается очень медленно. Летом мы наблюдаем затишье на вторичке и со стороны покупателей, и со стороны продавцов, пояснил Сергей Шлома.

На данный момент цены на вторичном рынке, по его словам, стабильны. При этом стоит учитывать, что инфляция гораздо выше, чем предполагалось ранее. Соответственно, сейчас всё меньше и меньше оснований для удешевления вторичного жилья. Но и о подорожании в условиях дорогой ипотеки и невысокого спроса вряд ли можно говорить.

— Вторичные квартиры могут подешеветь, если снизятся цены на новостройки. Впрочем, это сегодня тоже маловероятно, поскольку важную роль в ценообразовании на первичном рынке играют высокая себестоимость строительства, инфляция и дорогое проектное финансирование для застройщиков. Осенью, в сезон повышения деловой активности, можно рассчитывать и на оживление в сегменте недвижимости, но нет предпосылок для всплеска спроса в жёстких условиях жилищного кредитования, — добавил Сергей Шлома.

При этом важно отметить, что осень — самый активный период на рынке вторичной недвижимости. К 1 сентября из отпусков возвращаются и потенциальные продавцы, и покупатели. В этом отношении любопытна статистика прошлого года. Тогда интерес к готовым квартирам с августа по сентябрь в среднем по всем городам-миллионникам увеличился на 11,5%.

— К октябрю же спрос достиг пиковых значений. Если сравнивать с августом, то интерес к вторичным квартирам вырос на 25,6%, рассказал коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

Впрочем, он отметил, что ситуация в этом году отличается. Такого большого роста спроса не ожидается. Так, в июле по сравнению с июнем спрос на готовое жильё вырос на 7,2%. По итогам августа рост тоже будет, но ни о каком ажиотаже говорить не приходится. Причина именно в высоких ставках по ипотеке.

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Прогноз цен на новостройки с 1 сентября

На рынке новостроек тоже складывается нетипичная ситуация. В то время как стоимость квадратного метра в целом по стране растёт, в ряде регионов цены пошли вниз. Более того, это затрагивает и крупнейшие мегаполисы.

Так, в августе подешевели новостройки в Тульской области (-8,7% — до 116 000 рублей), а также в Самарской (-3,5% — до 110 000 рублей) и Ивановской (-2% — до 99 000 рублей). Новостройки подешевели также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (снизились в цене на 1,7% — до 203 000 рублей), а в Москве и Подмосковье — на 1% (до 286 000 рублей). Такова статистика «Яндекс.Недвижимости».

— Сейчас можно заметить, что рост цен на новостройки замедлился. За месяц они подорожали менее чем на 1%. Также снизился и объём спроса, а предложение держится на стабильном уровне, рассказал директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

Он считает, что в ближайшее время цены будут стабильны. На данный момент ни банки, ни девелоперы не начали активно пересматривать свои финансовые модели. Соответственно, ожидать изменения цен на рынке не стоит.

— Локально в 2024 году на рынке ожидаемо вырос спрос перед отменой льготной ипотеки. Ожидаем был и спад после её отмены. Когда спрос рос, то цены выросли в среднем на 5–10%. Когда стал падать, застройщики ввели скидки и акции, которые нивелировали локальный рост цен, — отметил управляющий партнёр девелоперской компании STENOY Илья Фролов.

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Прогноз цен на загородную недвижимость с 1 сентября

На рынке загородной недвижимости наблюдается стагнация: цены не растут и не падают. Но традиционно этот период — конец августа — характеризуется определённым затишьем на рынке. Кто-то догуливает отпуск, кто-то готовится к учёбе. Об этом рассказала начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Татьяна Максимова.

— Считаю, что в сентябре начнутся перемены. Люди будут входить в рабочий режим и решать вопросы, которые для них насущны, в том числе и вопросы недвижимости. Как обычно в это время, увеличится количество объектов на продажу, и тогда почувствуется недостаток спроса. Хорошо продаваться будут ликвидные объекты, то есть соответствующие запросам рынка, и в первую очередь те, чьи собственники вовремя снизят цену, добавила Татьяна Максимова.

По её мнению, снижение неизбежно, но пока под вопросом остаются размер и темпы ценовой коррекции. Шаг снижения — не меньше 10%, темпы будут зависеть от процентной ставки банков, инфляции.

— Пока цены на загородном сегменте зафиксировались. Однако уже в сентябре я ожидаю индексацию до пяти процентов в связи с общим ростом цен на материалы и сезонным фактором. Дальнейшее развитие событий в нише будет зависеть от геополитической ситуации и условий по эскроу в ИЖС, его применению на практике, считает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его словам, интерес к загородной недвижимости сохраняется, но бюджеты покупателей лимитированы. Интересны покупки либо с бюджетом около 10 000 000 рублей, либо с применением льготных ипотечных программ.

— Именно поэтому механика внедрения работы эскроу очень важна. И этот процесс должен стать комплексным, включая отладку процесса приёмки домов. Данный факт поможет нам избежать возрастания случаев потребительского терроризма в нашем сегменте рынка, пояснил Максим Лазовский.

Резкого роста цен на строительные материалы сейчас нет. Логистические пути отлажены, а импортозамещение продолжает развиваться. Это позволяет отказываться от дорогостоящей импортной продукции в пользу отечественной. Так охарактеризовал ситуацию руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

— В сентябре-октябре строительный сезон будет продолжаться, поэтому дисконта на осуществление строительства ждать не стоит. Снижение стоимости работ можно прогнозировать начиная с ноября. В этот период рационально приступать к возведению домов по всесезонным технологиям. Стоимость работ будет снижаться из-за невысокого спроса, и отделочные материалы уже будет возможно закупать по скидкам, добавил Вячеслав Котлов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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