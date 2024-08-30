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30 августа, 10:25

Не ведите себя так: 4 привычки, которые испортят вам отношения с коллегами

Большую часть жизни человек проводит на работе, но порой даже не замечает плохие привычки в общении, которые сильно портят отношения с коллегами.

Не секрет, что работа является важной частью жизни многих людей, поэтому так важно уметь выстраивать отношения в коллективе. К сожалению, не все умеют находить общий язык с другими людьми. Причиной этого могут быть распространённые ошибки в поведении, которые свойственны каждому второму человеку. Однако если искоренить эти привычки в общении, то наладить контакт с коллегами будет гораздо проще. Life.ru решил рассказать о четырёх распространённых привычках, которые портят отношения с коллегами.

Опоздания

Опоздание на встречу может испортить первое впечатление о человеке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Опоздание на встречу может испортить первое впечатление о человеке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

В первую очередь регулярные опоздания говорят о плохом воспитании человека и безответственном отношении к работе. Помимо того, многие люди воспринимают опоздание как личное оскорбление, поэтому, задержавшись даже на пять минут, можно запросто произвести плохое впечатление о себе или, того хуже, испортить отношения.

Мы все знаем таких коллег, которые ежедневно приходят на 15–30–50 минут позже, заставляя ждать себя остальных. Хорошо, если от этого не страдает работа остальных. А вот если другим коллегам приходится откладывать текущие дела, чтобы дождаться «виновника торжества», это точно не добавляет вам плюсов.

Роман Цветков

Психолог

Мы все знаем таких коллег, которые ежедневно приходят на 15–30–50 минут позже, заставляя ждать себя остальных. Хорошо, если от этого не страдает работа остальных. А вот если другим коллегам приходится откладывать текущие дела, чтобы дождаться «виновника торжества», это точно не добавляет вам плюсов.
Мы все знаем таких коллег, которые ежедневно приходят на 15–30–50 минут позже, заставляя ждать себя остальных. Хорошо, если от этого не страдает работа остальных. А вот если другим коллегам приходится откладывать текущие дела, чтобы дождаться «виновника торжества», это точно не добавляет вам плюсов.

Нарушение личных границ

«Другая привычка, способная испортить отношения с коллегами, — это постоянное вторжение в их личное пространство. Это может проявляться в различных формах», — говорит психолог. Нарушение личных границ может быть как физическим, так и духовным. Например, не стоит без разрешения брать что-то с рабочего стола коллег, даже если это обычный карандаш. Также неуместно слишком много болтать о личной жизни на работе или задавать неудобные вопросы коллегам. Личное должно оставаться дома. Проявляйте тактичность и не забывайте о личных границах, если не хотите, чтобы общения с вами избегали.

Сплетни

Распускание сплетен портит репутацию человека в коллективе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Распускание сплетен портит репутацию человека в коллективе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Распространение сплетен не лучшее занятие на рабочем месте. Во-первых, слухи могут оказаться неправдой, а когда узнают, кто их распустил, дружить с этим человеком точно не будут. Также бессмысленные разговоры о других людях принижают достоинство человека.

Казалось бы: ну что такого — рассказать что-то занятное из жизни коллеги. Но в глазах других вы точно будете выглядеть не самым лучшим образом. Поэтому строго-настрого запретите себе рассказывать что-то о других за их спиной. Даже то, что вам самому кажется безобидным.

Роман Цветков

Психолог

Казалось бы: ну что такого — рассказать что-то занятное из жизни коллеги. Но в глазах других вы точно будете выглядеть не самым лучшим образом. Поэтому строго-настрого запретите себе рассказывать что-то о других за их спиной. Даже то, что вам самому кажется безобидным.
Казалось бы: ну что такого — рассказать что-то занятное из жизни коллеги. Но в глазах других вы точно будете выглядеть не самым лучшим образом. Поэтому строго-настрого запретите себе рассказывать что-то о других за их спиной. Даже то, что вам самому кажется безобидным.

Неумение слушать и проявлять эмпатию

Зацикленные на себе люди крайне редко находят тех, кому хотелось бы с ними пообщаться. Дело в том, что разговор должен быть равноправным. Каждый человек хочет высказаться и быть услышанным, однако некоторые люди совсем не умеют слушать и проявлять эмпатию. В таком случае собеседник начинает думать, что с таким же успехом мог поговорить со стеной, поэтому вряд ли он захочет поболтать ещё раз. «В диалоге такие люди сосредоточены исключительно на себе и своих интересах. Они лишены навыков активного слушания, не стараются понять чужую точку зрения и поставить себя на место другого человека. В результате коллеги чувствуют себя неуслышанными, игнорируемыми и непонятыми», — рассказывает психолог Роман Цветков.

Как избавиться от вредных привычек

Как наладить общение с коллегами? — Нужно найти проблему в себе и пытаться её устранить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

Как наладить общение с коллегами? — Нужно найти проблему в себе и пытаться её устранить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

По словам психолога, для того, чтобы избавиться от плохих привычек, нужно сделать три шага. Во-первых, необходимо признать существование проблемы. Нужно принять, что ваша модель общения не находит взаимности у коллег. Во-вторых, вам придётся проработать проблемные моменты. В первое время придётся постоянно контролировать своё поведение, но со временем плохие привычки заменятся хорошими. «Это может потребовать терпения, самодисциплины и регулярной практики. Например, если вы склонны к хронической непунктуальности, попробуйте выработать новый режим дня, ложиться спать пораньше, составлять чёткий план на утро. Если вы любите хвастаться своими достижениями, сдерживайте порыв и научитесь говорить о них более сдержанно. Если вы привыкли распространять сплетни, остановите себя и воздержитесь от обсуждения коллег», — рекомендует психолог. И, наконец, не забывайте прислушиваться к обратной связи от коллег. Не стесняйтесь узнавать, насколько им комфортно с вами общаться и что им не нравится в вашем поведении, но не стоит воспринимать их ответы как критику, ведь таким образом они помогают вам.

Порой общаться с коллегами сложно, поэтому прежде всего нужно выявить плохие привычки в себе. После того как проблема найдётся, её можно будет устранить, и тогда люди точно к вам потянутся. Ранее Life.ru рассказал о семи фразах, которые мужчины не должны говорить женщинам.

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Коллаж © Life. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ольга Годуненко
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