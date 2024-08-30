Не ведите себя так: 4 привычки, которые испортят вам отношения с коллегами

Не секрет, что работа является важной частью жизни многих людей, поэтому так важно уметь выстраивать отношения в коллективе. К сожалению, не все умеют находить общий язык с другими людьми. Причиной этого могут быть распространённые ошибки в поведении, которые свойственны каждому второму человеку. Однако если искоренить эти привычки в общении, то наладить контакт с коллегами будет гораздо проще. Life.ru решил рассказать о четырёх распространённых привычках, которые портят отношения с коллегами.

Опоздания

Опоздание на встречу может испортить первое впечатление о человеке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

В первую очередь регулярные опоздания говорят о плохом воспитании человека и безответственном отношении к работе. Помимо того, многие люди воспринимают опоздание как личное оскорбление, поэтому, задержавшись даже на пять минут, можно запросто произвести плохое впечатление о себе или, того хуже, испортить отношения.

Мы все знаем таких коллег, которые ежедневно приходят на 15–30–50 минут позже, заставляя ждать себя остальных. Хорошо, если от этого не страдает работа остальных. А вот если другим коллегам приходится откладывать текущие дела, чтобы дождаться «виновника торжества», это точно не добавляет вам плюсов. Роман Цветков Психолог

Нарушение личных границ

«Другая привычка, способная испортить отношения с коллегами, — это постоянное вторжение в их личное пространство. Это может проявляться в различных формах», — говорит психолог. Нарушение личных границ может быть как физическим, так и духовным. Например, не стоит без разрешения брать что-то с рабочего стола коллег, даже если это обычный карандаш. Также неуместно слишком много болтать о личной жизни на работе или задавать неудобные вопросы коллегам. Личное должно оставаться дома. Проявляйте тактичность и не забывайте о личных границах, если не хотите, чтобы общения с вами избегали.

Сплетни

Распускание сплетен портит репутацию человека в коллективе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Распространение сплетен не лучшее занятие на рабочем месте. Во-первых, слухи могут оказаться неправдой, а когда узнают, кто их распустил, дружить с этим человеком точно не будут. Также бессмысленные разговоры о других людях принижают достоинство человека.

Казалось бы: ну что такого — рассказать что-то занятное из жизни коллеги. Но в глазах других вы точно будете выглядеть не самым лучшим образом. Поэтому строго-настрого запретите себе рассказывать что-то о других за их спиной. Даже то, что вам самому кажется безобидным. Роман Цветков Психолог

Неумение слушать и проявлять эмпатию

Зацикленные на себе люди крайне редко находят тех, кому хотелось бы с ними пообщаться. Дело в том, что разговор должен быть равноправным. Каждый человек хочет высказаться и быть услышанным, однако некоторые люди совсем не умеют слушать и проявлять эмпатию. В таком случае собеседник начинает думать, что с таким же успехом мог поговорить со стеной, поэтому вряд ли он захочет поболтать ещё раз. «В диалоге такие люди сосредоточены исключительно на себе и своих интересах. Они лишены навыков активного слушания, не стараются понять чужую точку зрения и поставить себя на место другого человека. В результате коллеги чувствуют себя неуслышанными, игнорируемыми и непонятыми», — рассказывает психолог Роман Цветков.

Как избавиться от вредных привычек

Как наладить общение с коллегами? — Нужно найти проблему в себе и пытаться её устранить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

По словам психолога, для того, чтобы избавиться от плохих привычек, нужно сделать три шага. Во-первых, необходимо признать существование проблемы. Нужно принять, что ваша модель общения не находит взаимности у коллег. Во-вторых, вам придётся проработать проблемные моменты. В первое время придётся постоянно контролировать своё поведение, но со временем плохие привычки заменятся хорошими. «Это может потребовать терпения, самодисциплины и регулярной практики. Например, если вы склонны к хронической непунктуальности, попробуйте выработать новый режим дня, ложиться спать пораньше, составлять чёткий план на утро. Если вы любите хвастаться своими достижениями, сдерживайте порыв и научитесь говорить о них более сдержанно. Если вы привыкли распространять сплетни, остановите себя и воздержитесь от обсуждения коллег», — рекомендует психолог. И, наконец, не забывайте прислушиваться к обратной связи от коллег. Не стесняйтесь узнавать, насколько им комфортно с вами общаться и что им не нравится в вашем поведении, но не стоит воспринимать их ответы как критику, ведь таким образом они помогают вам.