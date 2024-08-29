Медикам в Курской области будут доплачивать за помощь раненым в СВО

Врачи, помогающие раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к зарплате. С таким заявлением в четверг, 29 августа, выступил премьер Михаил Мишустин.

«Ещё об одном подписанном документе, который касается поддержки медработников, заботящихся о раненых в ходе СВО. Они получают прибавку к зарплате», — отметил он в ходе заседания кабмина.

Глава правительства добавила, что эта мера будет распространена на 2,5 тысячи специалистов в Курской области. По словам Мишустина, подобные доплаты по поручению главы государства уже распространены в ЛНР, ДНР, а также в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.