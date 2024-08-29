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29 августа, 15:58

Медикам в Курской области будут доплачивать за помощь раненым в СВО

Правительство РФ распространяет на Курскую область специальную доплату медикам

Врачи, помогающие раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к зарплате. С таким заявлением в четверг, 29 августа, выступил премьер Михаил Мишустин.

«Ещё об одном подписанном документе, который касается поддержки медработников, заботящихся о раненых в ходе СВО. Они получают прибавку к зарплате», — отметил он в ходе заседания кабмина.

Глава правительства добавила, что эта мера будет распространена на 2,5 тысячи специалистов в Курской области. По словам Мишустина, подобные доплаты по поручению главы государства уже распространены в ЛНР, ДНР, а также в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.

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Накануне, 28 августа, отмечался День военного медика. В честь этого события Life.ru решил рассказать о пяти подвигах, которые совершили врачи на СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Никита Осипов
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