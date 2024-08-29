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Регион
29 августа, 16:00

Макрон потребовал от союзника России ополчиться против неё

Макрон: Перед Сербией стоит вопрос поддержания единого фронта с ЕС против РФ

Для Сербии, как и для всех европейских стран, актуально поддержание единого фронта против РФ и защиты общих ценностей Евросоюза. Об этом сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон перед визитом в Белград.

«Вопрос, который встаёт перед Сербией и перед всеми нами европейцами, даже более чем вопрос о необходимом поддержании единого фронта против России, это вопрос о типе общества, в котором завтра захочет жить наша молодёжь», — указал он в авторском тексте для сербского издания «Политика».

По словам Макрона, ответ сербской молодёжи на этот вопрос не будет отличаться от мнения французской. По словам Макрона, Евросоюз для граждан Франции и Сербии выступает в качестве «плотины против популизма, демагогии и экстремизма». Кроме того, он назвал ЕС местом экономического благополучия.

Хотя такой точки зрения придерживаются не все французы. Так, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее призвал радикально бороться с милитаризацией Европы. По его мнению, Евросоюз с его крайне антироссийской политикой "сошёл с ума".

Напомним, 29 августа стартует двухдневный визит Макрона в Сербии. Лидер Пятой республики обсудит с главой балканского государства Александром Вучичем двусторонние вопросы, а также геополитическую ситуацию, включая тему Украины.

Экономика только растёт: Во Франции потребовали отменить антироссийские санкции
Экономика только растёт: Во Франции потребовали отменить антироссийские санкции
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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Никита Осипов
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