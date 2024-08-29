Назван овощ, который увеличивает болевой порог и повышает стрессоустойчивость

Острый перец чили точно придётся не каждому по вкусу. Однако именно жгучесть делает данный овощ полезным и практически незаменимым при ряде болезней. Как рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, умеренное употребление острого перца повышает устойчивость к стрессу, увеличивает болевой порог, стимулирует аппетит, а также нормализует работу пищеварительной системы и ускоряет метаболизм.

«К положительным свойствам чили можно отнести наличие ниацина, холина, фолиевой кислоты, тиамина, бета-каротина, пиридоксина, рибофлавина и аскорбиновой кислоты. Это источник минеральных веществ, среди них: марганец, железо, цинк, кальций и фосфор», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, употребление чили улучшает работу мозга и печени, способствует нормализации кровообращения и укреплению нервной системы. В минимальных количествах острый перец также полезен при аллергиях, бессоннице, простуде, астме, гепатите и атеросклерозе.

Однако увлекаться перцем всё же не стоит. В противном случае поклонники острых ощущений могут получить рефлюкс кислоты и другие не менее опасные нарушения работы ЖКТ. Особенно опасно есть чили тем, у кого диагностированы заболевания, из-за которых страдает слизистая. Если на повреждённые ткани попадёт сок, то моментально возникнет сильное жжение, грозящее перерасти в приступ удушья.