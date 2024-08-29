В США сообщили о росте спроса на бомбоубежища из-за массовой истерии

Как отмечает владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард, заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бомбоубежища начинается от 20 тысяч и достигает до миллиона долларов. При желании заказчика сумма, конечно, может быть и выше. Американцам предлагают различные виды бункеров, подходящих для укрытия на время пандемии, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы. Кроме того, по словам Хаббарда, почти половина его соотечественников не на шутку беспокоена угрозой гражданской войны. Среди его состоятельных клиентов, заказывающих бомбоубежища, есть сёстры Ким и Хлоя Кардашьян, а также ютуб-блогер Мистер Бист.