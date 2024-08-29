В США сообщили о росте спроса на бомбоубежища из-за массовой истерии
Fox News: В США растёт спрос на строительство частных бункеров Судного дня
В США растёт спрос на строительство частных бункеров «Судного дня» на фоне опасений ядерного апокалипсиса. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
«Компания по предоставлению бункеров Судного дня из техасского Далласа отмечает рост числа клиентов, указывая, что многие американцы обеспокоены социальной напряжённостью», — говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард, заказы стали поступать ежедневно, а стоимость строительства каждого бомбоубежища начинается от 20 тысяч и достигает до миллиона долларов. При желании заказчика сумма, конечно, может быть и выше. Американцам предлагают различные виды бункеров, подходящих для укрытия на время пандемии, атак террористов, а также биологической или ядерной катастрофы. Кроме того, по словам Хаббарда, почти половина его соотечественников не на шутку беспокоена угрозой гражданской войны. Среди его состоятельных клиентов, заказывающих бомбоубежища, есть сёстры Ким и Хлоя Кардашьян, а также ютуб-блогер Мистер Бист.
Кстати, ранее газета The Washington Post сообщала, что США буквально находятся на пороге гражданской войны, которую будет крайне трудно избежать. В качестве предпосылок конфликта называлось несколько причин — в частности, рост экстремизма, многочисленные угрозы агентам ФБР, судьям и чиновникам.
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