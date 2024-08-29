Кабмин РФ упростил порядок получения удостоверения ветерана боевых действий

Одним из оснований для выдачи удостоверения ветерана боевых действий могут стать нотариально заверенные свидетельства очевидцев. Российский кабмин выпустил постановление, которым внёс соответствующие поправки.

«Нотариально удостоверенные письменные заявления свидетелей (при наличии) или протоколы допроса свидетелей нотариусом (при наличии), подтверждающие участие сотрудника содействующей организации в боевых действиях», — так в документе обозначается новое основание для оформления документа.

Другим условием для выдачи удостоверения может стать установление судом факта участия в боевых действиях. Сюда же относятся наличие орденских книжек или выписок из приказов о награждении.

При этом Правительство планирует решить проблему, когда помогавшая российским военным организация перестала работать и не может подтвердить участие человека в боевых действиях. В таком случае заявления о выдаче удостоверения отправляются в Минобороны РФ через государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», отмечает ТАСС.

Напомним, удостоверение выдаётся участникам боевых действий на территории Украины, а также российских Донбасса и Новороссии, которые заключили контракт или работали с организациями, помогавшими ВС РФ на месте. Получить этот документ могут те, кто участвовал в специальной военной операции (СВО) с 24 февраля 2022 года в ДНР и ЛНР, а с 30 сентября 2022-го — в Запорожской и Херсонской областях.