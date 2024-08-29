Сербия подписала соглашение с Францией о покупке истребителей Rafale
СМИ: Сербия купит 12 истребителей Rafale у Франции за 2,7 миллиарда евро
Сербия сделала важный шаг в укреплении своей обороноспособности, подписав договор с Францией на закупку 12 истребителей Rafale. Это событие произошло во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград. Подписание контракта состоялось в четверг вечером в присутствии сербского лидера Александра Вучича, рассказал корреспондент РИА «Новости».
Документ был подписан министром обороны Сербии Братиславом Гашичем и директором компании-производителя Dassault Aviation Эриком Трапие. Вучич отметил значимость этого соглашения как для политических, так и для экономических отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что сделка имеет огромное значение для Сербии, поскольку это не только новое военное оборудование, но и значительный вклад в национальную безопасность.
Согласно информации, стоимость контракта составляет 2,7 миллиарда евро, что охватывает как сами самолёты, так и полный комплект логистического обслуживания, запасных частей и сопутствующего оборудования. Президент Сербии также добавил, что обсуждение условий сделки велось с акцентом на получение определённых гарантий со стороны французской стороны.
Ранее Эмманюэль Макрон отметил, что для Сербии, как и для всех европейских стран, важен вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей Евросоюза. В авторском тексте для сербского издания «Политика» французский президент подчеркнул, что будущее европейской молодёжи зависит от выбора между единством и экстремизмом.
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