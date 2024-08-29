«Даже французы в ужасе»: Весь мир шокирован открытием Игр в Париже, заявила Захарова

Скандальное открытие летней Олимпиады в Париже спровоцировало всплеск дискуссий на Западе о том, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела ролики, как французы смотрят свою Олимпиаду, закрывая лицо руками, в ужасе показывая на экран. Читала комментарии людей, которые присутствовали в качестве официальных гостей, представляя свои страны. Они в шоке пересказывали то, что видели на церемонии и говорили что не понимают, зачем это вообще сделали», — сказала дипломат в интервью 360.ru.

Захарова отметила, что её также поразила реакция представителей нехристианских религий, которые назвали сцену на церемонии открытия Игр оскорблением чувств верующих. В частности, в некоторых западных странах сотрудники телеканалов были вынуждены цензурировать трансляцию, поскольку ряд сцен был попросту попросту не предназначен для детей. Как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр испокон веков были праздниками спорта, нацеленными на привлечение молодёжи, однако то, что происходило в Париже «соревнованиям не имело никакого отношения».